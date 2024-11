Terzotemponapoli.com - Formula 1, Verstappen Campione del Mondo

La1 assegna il titolo iridato a due Gran Premi dalla fine. Le Mercedes di Russel ed Hamilton fanno doppietta, ma, quinto con la Red Bull, si laureadelper la quarta volta consecutiva. L’olandese arriva quinto alle spalle delle due Ferrari sul circuito di Las Vegas: terzo gradino del podio per Carlos Sainz, quarta posizione per Charles Leclerc. Non va oltre la sesta piazza Lando Norris che precede al traguardo il compagno di squadra Oscar Piastri. La Ferrari guadagna terreno sulla McLaren nella corsa al titolo Costruttori.La1 chiude i giochi a Las VegasGeorge Russell vince il Gp di Las Vegas, la terz’ultima prova del mondiale di1 2024. Il britannico con la sua Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Lewis Hamilton e le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.