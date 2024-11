Iodonna.it - Emma è Desiderio. Aspetta di sentirsi soddisfatta e appagata ma non accade mai e allora continua a desiderare. È convinta che gli altri siano sempre meglio di lei, che abbiano vite più interessanti

Un’ossessione, un innamoramento. Ma anche un doppio letterario, una sorella. La scrittrice Antonella Lattanzi vede così Madame Bovary, l’indimenticabile eroina di Gustave Flaubert che da quasi due secoli divide le opinioni. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › Anita Caprioli: «Faccio la detective ma vorrei essere Madame Bovary» Arrivista e capricciosa o libera e coraggiosa? Chi era davvero, nata Rouault, figlia unica, cresciuta in collegio dalle suore e vissuta nella fattoria del padre, che sposa Charles Bovary senza amarlo, che si butta tra le braccia die poi si toglie la vita? Lattanzi crede di conoscerla a fondo, dopo innumerevoli letture del romanzo, e le dedica il saggio Capire il cuore altrui in cui dipana la personalità di Bovary, interpreta quella di Flaubert e di Charles e traccia una mappa letteraria di personaggi che assomigliano all’eroina, come il partigiano Milton, in Una questione privata di Beppe Fenoglio, e il console Firmin di Sotto il vulcano di Malcolm Lowry.