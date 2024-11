Elezioni Usa 2024, nessun cittadino americano ha votato per 29 volte

Leggi su Open.online

Tra i rimasugli delle teorie del complotto sul voto falsato negli Stati Uniti, è stata diffusa la falsa notizia di unche avrebbe espresso per ben 29il proprio voto nello stato del Michigan. Tutto nasce da un report e da un errore nell’export dei dati.Per chi ha frettaLa prova sarebbe un elenco ottenuto dallo stato del Michigan sul voto anticipato.L’elenco è stato ottenuto da un export del Qualified Voter File (QVF) dello stato del Michigan.L’export riportava un errore di formattazione, indicando lo storico dei precedenti indirizzi di un elettore.Il voto dell’elettore non risulta duplicato e non ha espresso la sua preferenza piùnel.AnalisiLa narrazione viene così diffusa:LA PIU’ GRANDE DEMOCRAZIA DEL MONDO USA