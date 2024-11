Superguidatv.it - Eleonora Giorgi a Verissimo: “Attendo l’ok per provare le cure sperimentali” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

con il figlio Andrea, ha spiegato di essere in un periodo molto particolare. Lel’hanno intossicata ed ora non si sente affatto bene. Nonostante ciò ha trovato la forza di sistemarsi per poter parlare con Silvia Toffanin e abbracciare il suo pubblico. Laha detto che è un momento di attesa di risposte. Il figlio ha specificato: “perle”. Occorre vedere bene se può rientrare in qualche sperimentazione in base alle sue condizioni cliniche o quali altre opportunità gli offre la medicina. Laha voluto lasciare un messaggio di positività sottolineando che le sono ricresciute ciglia e sopracciglia e anche un po’ i capelli e che sicuramente trascorrerà un bellissimo Natale con tutta la sua famiglia e i genitori di Clizia che saliranno dalla Sicilia a Roma per l’occasione.