Cop29 Francia | accordo clima deludente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

5.03 L'raggiunto domenica alla CO P29 è "" e "non all'altezza delle sfide". Così il ministro francese per la Transizione ecologica,Agnès Pannier Runacher. Nonostante "diversi progressi", tra cui l'aumento da 100a 300mld di finanziamenti ai paesi poveri minacciati dal cambiamentotico, la conferenza di Baku è stata caratterizzata "da una reale disorganizzazione e da una mancanza di leadership da parte della presidenza azera", ha affermato il ministro in una dichiarazione.