Conte elogia il Napoli e predica calma | Il lavoro paga ma possiamo crescere ancora

Tempo di lettura: < 1 minuto“La squadra mi è piaciuta oggi, abbiamo preso fin dall’inizio il comando del gioco che è durato per 70-75?, in cui abbiamo dominato e creato occasioni. Ma dobbiamo essere più cattivi e cinici perché nel finale forse abbiamo sentito un po’ di pressione e la Roma ha avuto possesso palla e occasioni“. Lo ha detto il tecnico delAntoniodopo il successo sulla Roma.guarda con piacere la classifica che vede ilrestare in testa dopo 13 partite: “E’ importante chiudere così il week end – spiega– perché la classifica testimonia che stiamo lavorando bene, che ilstando. Ricordo che noi lavoriamo da 5 mesi in un nuovo percorso, mentre ce la giochiamo con diverse squadra tra cui l’Inter che ha vinto lo scorso campionato a mani basse, e l’Atalanta che ha vinto l’Europa League, squadre che lavorano da anni con lo stesso allenatore e si migliorano“.