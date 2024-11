Oasport.it - Basket, l’Italia ospita l’Islanda per chiudere il discorso qualificazione agli Europei, Sarr aspira al debutto

A Reggio Emilia perdefinitivamente la questione. L’Italdi Gianmarco Pozzecco è a due punti dal biglietto per la competizione continentale dell’anno prossimo tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia: una sola vittoria contro l’avversaria già affrontata due giorni fa: c’è di nuovo, ma questa volta sul parquet amico.A Reykjavík non c’è stata storia, nonostante le tantissime assenze tra gli azzurri. Un roster completamente rimaneggiato è bastato per mettere a tacere le velleità degli avversari, ‘affondati’ da un 28-1 di parziale a cavallo tra primo e secondo quarto. Scoprendo così dei nuovi interpreti: certamente sugli scudi Grant Basile con i suoi 19 punti, corpaccione che potrà risultare utilissimo in futuro con le sue innate doti offensive, ma senza dimenticarsi Akele e Bortolani, che hanno messo in luce le proprie qualità.