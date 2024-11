361magazine.com - Basciano scarcerato, lo sfogo notturno contro Sophie Codegoni

Alessandroieri sera è statoe su Instagram ha pubblicato il testo integrale dell’ordine di revoca della misura cautelare e anche unol’ex compagnaIl 21 novembre scorso è scattato l’arresto per Alessandroper skalkingl’ex compagna. Ieri seraè statoed è tornato sui social pubblicando il testo integrale dell’ordine di revoca della misura cautelare e non solo: l’ex gieffino si è lasciato andare ad unol’ex, senza mai citarla ma menzionando sua madre Valeria e i suoi amici Greta e Mattia e anche la sua manager Paola.“Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verrà tutto fuori” – ha scritto Alessandrosul social – “Tutto quello che è successo prima, dopo e durante perché le persone oneste leali devono sapere chi hanno davanti.