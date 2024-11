Quotidiano.net - Astronave F80. La super Ferrari viaggia nel futuro

di Giuseppe Tassi "Il bello è lo splendore del vero" . Platone non aveva visto la nuovaF80 ma la sua massima, citata dal capo designer Flavio Manzoni, si applica perfettamente all’ultimo capolavoro di Maranello. F80 ed è l’erede diretta della mitica La, prima ibrida del Cavallino che vide la luce nel 2014. Costerà 3,6 milioni di euro e sarà realizzata in una serie limitata di 799 esemplari, tutti già venduti prima ancora di avviare la produzione. Il segmento è quello dellecar in serie limitata, inaugurato giusto 40 anni fa con la GTO e passato attraverso F40, F50, Enzo e La. Le regine della tecnologia rossa fanno bella mostra di sé nel nuovo e-Building che ospiterà la produzione della F80 e dei prossimi bolidi, compresa la prima elettrica del marchio in arrivo a fine 2025.