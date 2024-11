Amorim ammette che i giocatori stavano pensando troppo nel sorteggio di Ipswich

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-24 22:35:27 Giorni caldissimi in redazione!Il nuovo allenatore del Manchester United, Ruben, afferma che i suoihanno pensatoalla tattica durante l’1-1 contro l’.I Red Devils sono passati in vantaggio dopo 81 secondi a Portman Road, con Marcus Rashford che è andato a referto nelle prime fasi.Ma il pareggio di Omari Hutchinson ha assicurato che entrambe le squadre partissero con un punto al debutto dell’ex allenatore dello Sporting.Non è stata una prestazione brillante da parte degli uomini di, ma l’allenatore ha invitato alla pazienza.Intervenendo dopo la partita, ha detto: “I mieipensavanodurante la partita. Abbiamo avuto solo due giorni in tutto, ce ne servono di più.“Ci lasciano uno contro uno e dobbiamo sfruttare quei momenti.