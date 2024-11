Ilrestodelcarlino.it - Virus sinciziale, vaccino in ritardo nelle Marche: quando la somministrazione

Ancona, 23 novembre 2024 - Un intoppo nella produzione delcontro ilsta causando ritardi nelladelle dosi ai neonati marchigiani. Nonostante il Ministero della Salute abbia stanziato i fondi necessari per l'acquisto del farmaco lo scorso 17 ottobre, le difficoltà nella produzione, legate alla carenza di materie prime provenienti da Cina e India, stanno rallentando l'intera procedura, come dichiarato dalle aziende farmaceutiche. La Regione, dopo aver inviato la richiesta di offerta all’unica ditta produttrice il 26 ottobre e nuovamente il 15 novembre, si è vista costretta a rinviare i tempi a causa della mancata disponibilità immediata del. Solo di recente, la ditta ha comunicato la ripresa della produzione e ha fissato al 26 novembre la scadenza per presentare l'offerta.