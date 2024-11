.com - Una notte da gladiatore: Airbnb apre le porte del Colosseo

Leggi su .com

Per la prima volta nella sua storia bimillenaria, l’anfiteatro Flavio si prepara ad accogliere visitatori nelle ore notturne. Un’iniziativa senza precedenti che trasforma il monumento più iconico di Roma in un palcoscenico per un’esperienza immersiva unica nel suo genere.L’Iniziativa che riscrive la storiaGrazie a una collaborazione trae Paramount Pictures, sedici fortunati visitatori avranno l’opportunità di vivere un’esperienza da gladiatori dopo il tramonto, all’interno delle mura che hanno ospitato i più celebri combattimenti dell’antica Roma. L’iniziativa, programmata per il 7 e 8 maggio 2025, si inserisce nel contesto del lancio del film “Gladiator II” di Ridley Scott.Un viaggio nel tempo a costo zeroCiò che rende ancora più straordinaria questa opportunità è il prezzo simbolico di zero euro per partecipante.