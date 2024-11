Anteprima24.it - Tumore prostata, ad Acerra due giorni di screening gratuiti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDuediper la prevenzione delallaad(Napoli), grazie alla collaborazione tra l’associazione Eclisse e il centro Medicina Futura. Ieri e oggi, infatti, decine di cittadini si sono sottoposti a test diagnostici specifici per ilalla, nel Castello dei Conti e nella sede della struttura in via Diaz, con l’opportunità di ricevere consulenze mediche gratuite. In caso di valori fuori norma, Medicina Futura ha messo a disposizione i propri laboratori per eventuali ulteriori accertamenti e prelievi, garantendo così un percorso di diagnosi precoce e tempestiva. “La prevenzione – ha spiegato Arturo Improta, fondatore di Medicina Futura Group – è fondamentale per la salute e siamo felici di poter offrire momenti come questi alla cittadinanza.