The Voice Kids le pagelle della seconda puntata | Antonella Clerici empatica 10 Clementino rapper romagnolo 8

Ladi The, il programma di Rai1 giunto alla terza edizione guidato anche quest’anno da, riaccende l’interesse dei giudici per i giovani talenti che incantano gli spettatori con le loro incredibili voci.Laregala, proprio come la prima, tanta buona musica e ottime performance sotto l’ascolto di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e.Maria Sofia incanta con la sua voce angelica: Voto 1013 anni, dolcissima, Maria Sofia è la prima concorrentedi The. Apparentemente molto timida, descrive la musica come “la sua vita”: sul palco stupisce tutti con una voce cristallina che è stata in grado, in pochi secondi, di incantare tutti e 4 i giudici e di far commuovere.Sulle ultime note di Your Love dal film C’era una volta il West, composta da Ennio Morricone, Gigi D’Alessio la sceglie per sua squadra e utilizza il Super Pass per portarla in finale.