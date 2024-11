.com - Terza Categoria / Spettacolo al Mosconi! Il Largo Europa vince il derby contro la Spes Jesi per 5-3

Ilrimonta al5-3 unal cardiopalmala, consolidando il primo posto nel girone: decisive la rete di Maiolatesi e il poker di un super Carbone, per glisini a segno due volte Faccenda e Rinaldi. La cronaca e il tabellino della gara. Anche l’arbitro di lusso: Filippo Giaccaglia, 23 novembre 2024 –dimemorabile al.Una sfida ricca di emozioni quella traEuopa e, che vede i giallonerire per 5-3 in rimonta al termine di un infolle dal primo all’ultimo minuto.festa finaleUna partita soffertissima con continui cambi di faccia: i gialloneri di Mister Barchiesi subiscono nel primo tempo, ma nel secondo recuperano sul 2-2 e, dopo che si son ritrovati nuovamente sotto, battono con uno storico 5-3 i rivali di sempre.