Lanazione.it - Teatro del Popolo: "Le donne forti danzano scalze"

In scena la storia di cinquevittime di violenze di diverso tipo. Si tratta della performance teatrale estratta dallo spettacolo "Le" di ArTe MuDa in collaborazione con Amnesty International Italia, in scena sabato 23 novembre alle 17 aldeldi Colle di Val d’Elsa. Nell’ambito del più ampio evento "Libere di volare", per sostenere i progetti contro la violenza sulle. A cura di "Selena Italy ETS -in rete per la crescita professionale e personale". L’obiettivo è dare voce a chi non ce l’ha, a quellevittime di tratta che sono sempre più numerose. Lo spettacolo racconta le storie di Hina, Juliette, Deborah, Isoke e Carmen. Alcune di loro sono apparse sulle prime pagine della cronaca nera recente. Altre sono figure disicuramente meno famose ma non meno rappresentative delle violenze solitamente subite dallein tutto il mondo.