Rompipallone.it - Sorpresa Maldini, Inter e Juventus beffate: pressing forte sul figlio d’arte, resta in Serie A

La corsa per accaparrarsi ilè sempre più nel vivo:e Juve, un club è ora pronto all’assalto decisivoIl futuro di Daniel, giovane talento ee nipote, si arricchisce di nuovi scenari che potrebbero sorprendere molti di qui in avanti. Dopo essere cresciuto nel vivaio del Milan e aver raccolto esperienza nella scorsa stagione con lo Spezia, il giocatore sta continuando il suo percorso di maturazione.Il gioiellino del Monza sta dimostrando di avere qualità tecniche e caratteriali che hanno attirato, già da un po’, l’attenzione di grandi squadre. Il contratto dicon il Monza scade nel 2026 e include una clausola rescissoria ben definita: 12 milioni di euro per le squadre italiane e 15 milioni per quelle estere. Nonostante ciò, il club brianzolo ha le idee molto chiare sul ragazzo, e sembra poco propenso a lasciarlo partire già nel mercato di gennaio.