Cultweb.it - Primo caso pediatrico di influenza aviaria in California: un nuovo pericolo all’orizzonte?

Inè stato confermato ilumano diH5N1 in un bambino, segnando uncapitolo nella diffusione di questo virus negli Stati Uniti. Il bambino, che vive nella contea di Alameda, ha presentato sintomi lievi ed è in via di guarigione dopo essere stato trattato con antivirali. Sebbene la situazione sia sotto controllo, l’evento richiama l’attenzione sulla crescente diffusione del virus tra animali e la necessità di rafforzare la prevenzione. Solo qualche giorno fa undiin Canada su un adolescente indicava che questo tipo distia diventando più virulenta per gli umani. Con mutazioni che aumentano la riproduzione degli agenti virali.Il bambino americano, dunque, è risultato inizialmente positivo al virus H5N1 ma negativo nei test successivi.