Pierina Paganelli il parere di Roberta Bruzzone sui Dna scoperti sulla vittima

Leggi su Caffeinamagazine.it

Omicidiointerviene sul giallo della donna uccisa con 29 coltellate a Rimini. Una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana. Durante la trasmissione Ore 14, condotta da Milo Infante,ha fatto luce sugli sviluppi delle indagini, soffermandosi sull’individuazione di due tracce di Dna femminile rinvenute sugli abiti della, in particolaregonna emaglietta.La criminologa, che ricopre il ruolo di consulente di parte per Louis Dassilva, il 34enne indagato per l’omicidio della vicina di casa, ha fatto alcune ipotesi. “È plausibile che la traccia all’altezza della ferita tra braccio e spalla sia stata depositata durante l’aggressione, ma non si esclude che possa essere stata lasciata nel momento in cui è stata ricomposta la scena del crimine.