Perseguitati dall’acqua | La nostra casa allagata È l’ottava volta dal 2019

Notte lunga e tormentata ad Agliana, tra giovedì e venerdì, ancora unain ansia per gli allagamenti e la paura per i torrenti in piena, in particolare la Brana che ha quasi raggiunto l’ultimo livello di guardia e preoccupava soprattutto in via Mosino, Ponte dei Gelli e Ponte di Berlicche. E c’è chi, come la famiglia Esposito di via Galcigliana, quest’anno si è trovata per la terzala. "Ma dalè l’ottavo allagamento nellaabitazione – racconta sconsolato Giacomo Esposito, elencando tutte le inondazioni della sua-. Nel dicembre, agosto 2020, dicembre 2021, dicembre 2022, novembre 2023 e nel 2024 il 25 giugno, l’8 settembre e il 21 novembre". Il problema in via Galcigliana e in tutta l’area al confine tra Agliana e Pistoia (Spedalino-Le Querci) c’è da decenni e non è stato risolto con la cassa d’espansione sul Settola.