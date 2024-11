Nole Canavese Carola Finatti e l’infanticidio della figlia | Non ce la faccio più a crescerla

Leggi su Open.online

Si chiamala donna che ha ucciso laPerla di dieci mesi ain provincia di Torino. Soffriva di depressione post partum. E ieri aveva in programma una nuova visita dalla psicoterapeuta. Prima di ucciderla affogandola nella vaschetta,ha scritto una serie di biglietti. «Non ce lapiù», «Non riesco a tenere la bambina», «Non ce la», c’era scritto secondo quanto racconta oggi La Stampa. Poi ha provato a uccidersi con un coltello. A trovare la bimba è stato il padre, che ha chiamato subito il 118. Quando sono arrivati nella villetta di via Grazioli i carabinieri di Venaria hanno trovato il nonno Antonio Parrinello che cercava di rianimarla. La madre è ricoverata in stato di fermo.«Perla era nella vaschetta del bagnetto.