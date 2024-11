Nerdpool.it - M – Il Figlio del Secolo, l’incredibile trailer ufficiale della serie Sky

Tra lepiù attese del 2025, M – Ildelarriverà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW da venerdì 10 gennaio. Tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, laSky Original in otto episodi è stata presentata fuori concorso all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ricevendo un’accoglienza entusiasta.Una narrazione storica con un linguaggio contemporaneoDiretta da Joe Wright (L’ora più buia, Espiazione, Cyrano), laracconta l’ascesa politica di Benito Mussolini e la nascita del fascismo in Italia. Attraverso un linguaggio moderno, che include momenti in cui Mussolini rompe la quarta parete per dialogare direttamente con lo spettatore, M – Ildeloffre un ritratto originale e a tratti intriso di humor nero dell’uomo che trasformò il Paese in una dittatura.