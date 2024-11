Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: scatta la Q3, la Ferrari sfida la rinata Mercedes

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.22 Russell gela lae si prende la pole.8.22 MOSTRUOSO GIRO DI SAINZ, E’ AL COMANDOOOOOOOOOOOO!!!8.21 Leclerc al comandooooooo!!! Ma arrivano Russell e Sainz.8.21 Errore di Hamilton, partirà decimo!8.20 Norris e Piastri già oltre 2 decimi dietro Russell al primo intermedio, Leclerc quasi 4 decimi.8.19 Piastri è il primo a lanciarsi, seguito da Norris. Poi le due.8.19 Rientra ora Russell.8.18 Russell ancora fermo ai box a 2’35” dal termine delle qualifiche. I meccanici stanno armeggiando con la macchina.8.17 Le McLaren e lestanno procedendo in coppia: chiaro l’intento di tentare il gioco di scia.8.16 I piloti rientrano in pista per l’ultimo assalto alla pole.8.16 Leclerc non ha effettuato un gran giro, deve darsi una scossa.