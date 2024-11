Quotidiano.net - Lattanzi e l’esaltazione del desiderio: "Capire il cuore di Emma Bovary"

"Una delle persone più importanti della mia vita. Sempre lei. Che trovo in ogni libro che amo. In ogni film che amo". Sempre lei èalla quale Antonelladedica il suo nuovo appassionato libroilaltrui (HarperCollins). Antonella, perché "sempre Madame"? "Perché è una grande eroina, una persona che dobbiamo difendere. Viene spesso considerata una “donnina“, vittima dei romanzetti, una senza arte né parte, che non ha una sua anima, una sua ideologia o intelligenza e che subisce solo il corso degli eventi. Ma non c’è niente di più sbagliato:è tumultuosa, grande, coraggiosa". Lei scrive: "Tutta la storia di Madamenasce da un. ilè il vero e unico motore di questo romanzo: Madameè un romanzo sul, che si moltiplica e non finisce mai.