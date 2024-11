Lettera43.it - La forza del destino, genesi e fortuna dell’opera di Verdi che inaugura la stagione della Scala

L’opera dicon cui s’quest’anno la, Ladel, ha diviso a lungo gli storici e i critici, tutt’altro che unanimi nella valutazione, e continua a farlo anche oggi. Tanto più singolare, quindi, è la circostanza che proprio a questo titolo sia legata la cosiddetta “-renaissance” tedesca, che molto contribuì dopo la Grande Guerra a rilanciare l’interesse per i suoi melodrammi, sceso sensibilmente dopo la sua morte avvenuta nel gennaio del 1901, specialmente (ma non solo) fuori dall’Italia. La svolta avvenne a Dresda nel 1926: dirigeva il grande Fritz Busch, che di lì a pochi anni avrebbe abbandonato la Germania in quanto strenuo oppositore del regime nazista e la rappresentazione si svolse in tedesco, con il libretto tradotto dallo scrittore praghese di origine ebraica Franz Werfel, pochi anni più tardi a sua volta costretto a emigrare per sfuggire alla persecuzione hitleriana.