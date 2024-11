Jeffrey Wright non è mai stato coinvolto nei piani per The Penguin

Leggi su Cinefilos.it

non è maineiper TheIn The Batman abbiamo assistito a un teso scambio di opinioni tra Jim Gordon () e Oz Cobb (Colin Farrell), e siamo sicuri che l’incorruttibile agente del GCPD sarà scioccato quanto chiunque altro nello scoprire che quello stesso tirapiedi è ora diventato il boss di Gotham City.La serie TV Theè stata una serie molto amata dal pubblico, anche se è stata accolta con un certo malcontento la mancanza di personaggi come Gordon o Batman stesso. Mentre The Batman Part II potrebbe spiegare la loro assenza dalla serie, un cameo di uno del due sarebbegradito e avrebbe contribuito molto a creare una maggiore sensazione di connettività.Parlando con Inverse,ha confermato: “Non si è parlato della mia presenza in questa prima stagione”.