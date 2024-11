Inter-news.it - Inter-Napoli Femminile: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

è l’undicesima partita nerazzurra in programma della Serie A. Dopo la vittoria sulla Sampdoria nella scorsa giornata di campionato, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte per una nuova sfida. Ecco tutte le informazioni utili su.SERIE AIN CAMPO – L’Women di Gianpiero Piovani, dopo aver ottenuto una vittoria contro la Sampdoria nella sfida in trasferta dello scorso turno di campionato, torna in campo nel weekend. Nell’11ª giornata di Serie Agiocherà in casa contro ildi Stefano Castiglione. Proprio pochi giorni fa è stato affidato a quest’ultimo il ruolo di allenatore adim dopo la sollevazione dall’incarico di Davide Corti. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per oggi – sabato 22 novembre – a partire dalle ore 14:45, quando è previsto il fischio d’inizio presso l’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).