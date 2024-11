Ilnapolista.it - Il repubblicano Pulisic e la Trump Dance: “è un simbolo di cambiamento di potere e di politica” (Mother Jones) (VIDEO)

Negli States il cambio della guarda alla Casa Bianca non è certo passato inosservato. Biden dovrà fare le valige e fare posto a. Il ritorno dialla Casa Bianca ha in qualche modo influenzato il calcio.ne è la dimostrazione. Lunedì sera con la sua nazionale, l’attaccante del Milan ha festeggiato il gol contro la Giamaica ballando la cosiddetta “”. Il giornalecommenta questa influenza del nuovo presidente degli Stati Uniti nel calcio.“In un’intervista post-partita,, un multimilionario che è registrato nell’elenco dei repubblicani, ha chiarito che la sua celebrazione non aveva un significato politico: «Non è una danza. Era solo per divertimento»“.Christianwasn’t the only USMNT player that hit theafter his goal against Jamaica.