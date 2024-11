Sport.quotidiano.net - Il Diavolo e la Signora hanno fretta. Partitissima da vincere con le idee

"Importante, non decisiva". "Concentrazione, impegno". Ma il valzer delle banalità finisce qua. Perché il ping pong tra Paulo Fonseca e Thiago Motta è più che un antipasto della sfida delle 18. è un minestrone e ci si trova di tutto un po’. Pure Sinner. Lato Juventus la questione è dribblata: "Non mi piace fare paragoni". Lato Milan, no: "Ha una capacità di concentrazione straordinaria, è il numero uno anche in questo e non sbaglia mai. Mi piacerebbe vederla nella mia squadra". Concetto chiave, a Milanello. Basti pensare alla trasformazione vissuta in pochi giorni: prima l’impresa al Bernabeu, poi il patatrac a Cagliari. In comune, ha sottolineato il tecnico portoghese, i tre gol all’attivo: "Il nostro problema è difensivo. Mentre la Juve, in questo, è anche più forte del Real". Così, paradossalmente, ma solo in apparenza, l’allentatore rossonero pigerà ancora di più sull’acceleratore.