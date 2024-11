Scuolalink.it - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: scuole e istituzioni in prima linea per educare al rispetto

Laper l’eliminazione dellale, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si celebra ogni anno il 25 novembre. La scelta della data ricorda il brutale assassinio delle tre coraggiose sorelle Mirabal, avvenuto nel 1960. I dati sul fenomeno del femminicidio in Italia In Italia, questa ricorrenza ispira eventi, manifestazioni e cortei per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno drammatico. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, tra il 1 gennaio e il 20 ottobre 2024 si sono registrati 89 femminicidi, mentre l’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Transcidi (FLT) di Non Una di Meno ne conta 104 fino all’8 novembre 2024. Una settantina di studenti di tre istituti superiori si sono riuniti davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in Viale Trastevere, per rendere omaggio alle vittime di femminicidio.