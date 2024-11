Ilfoglio.it - Fonseca non può più fare a meno del vero Leão

Leggi su Ilfoglio.it

In un campionato con sei squadre ammassate in vetta come sardine, senza nessuno che abbia davmesso in mostra qualcosa in grado di far urlare al miracolo, ci sono due grandi assenti: la tormentata Roma, che nel fine settimana proverà a vedere se davClaudio Ranieri non ha perso il tocco magico, e il Milan. C’è il trucco, ovviamente: al bilancio rossonero manca ancora la partita con il Bologna, per la quale è però davcomplicato assegnare i tre punti virtuali come se nulla fosse, anche solo per il fatto che la squadra di Italiano è lì, appaiata al Diavolo a quota 18 punti. Finora, oltre che con gli avversari, il Milan ha dovutoi conti con un ospite inatteso ma conosciuto: la figura dominante e controversa di Rafa Leão, l’equivalente calcistico della scatola di cioccolatini di Forrest Gump.