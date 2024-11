Sport.quotidiano.net - Fonseca, l’ora della verità: "Capisco i fischi di San Siro". Thiago Motta: "Abbiamo rischiato poco o nulla"

Milano, 23 novembre 2024 – Sanrimbomba ancora deidi un pubblico deluso dallo spettacolo mandato in scena, Paulonon cerca scuse: “Non è questo lo spettacolo che ti aspetti venendo allo stadio.i nostri tifosi, avrei fatto la stessa cosa”. La lettura è semplice: “Gara molto tattica, senza rischi da ambo le parti. Sapevamo che la Juventus non concedeva molto, ma noipreso decisioni sbagliate. Quando si poteva fare qualcosa in piùerrato nell’ultimo passaggio”. AC Milan's coach Pauloduring the Italian Serie A soccer match AC Milan vs Juventus FC at Giuseppe Meazza Stadium in Milan, Italy, 23 November 2024. ANSA / ROBERTO BREGANI Bicchiere mezzo pieno In difesa si cerca il bicchiere mezzo pieno: “Qui la Juventus ha fatto quattro gol, quindi bene, però è in attacco che si doveva rischiare quando si creavano le possibilità”.