Festival Pari e dispari. Pronto il rush finale. E lo ’sbarco’ a scuola

Il fascismo, le leggi razziali prima delle leggi razziali stesse, il madamato, la guerra come faccenda "da maschi"; e poi la violenza e gli antidoti utili a sconfiggerla, la storia che si fa sentimento individuale oltre che collettivo. Poi ancora una pioggia di consigli per capire chi siamo leggendo le storie su chi siamo stati (e su chi, talvolta, continuiamo ad essere): "La storia" di Elsa Morante, "La frontiera" di Alessandro Leogrande, i testi scritti da Vasilij Grossman, "La casa in collina" di Pavese, solo per citarne alcuni. C’è un pezzo di vita che appartiene a tutti noi ne "Le invisibili" (Neri Pozza, 2024) di Elena Rausa, la scrittrice ospite ieri con il professore Gianni Silei a Lo Spazio di Pistoia nell’ambito della terza edizione di "e Dis",che si sviluppa attorno ai temi degli stereotipi di genere, per raccontare sì del libro, ma anche di storia, di vittime e carnefici, per porsi e porre domande sul tempo che ci lasciamo alle spalle e che spesso finisce per "far rima" col presente.