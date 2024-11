F1 GP Las Vegas 2024 Vasseur | Siamo in buona posizione dobbiamo spingere e non accontentarci

Leggi su Sportface.it

in unae sappiamo che in questa stagione andiamo più forte in gara. Abbiamo sofferto per tutto il weekend, andando però meglio alla fine del Q3, specialmente sul passo. Adessocompletare l’opera in gara, masoddisfatti di quanto visto oggi e soprattutto del passo avuto nelle libere”. Fredericcommenta così ai microfoni di Sky Sport l’esito delle qualifiche del GP di Lasper le sue due Ferrari. “Se guardiamo alle ultime due gare – prosegue – un ruolo chiave l’ha avuto la gestione gomme, cosa che avrà grande peso anche domani. Non mi sorprende che Sainz sia davanti a Leclerc, anche qui molto è dipeso dalla gestione degli pneumatici , che bisognava mettere in maniera perfetta in temperatura. La gara sarà lunga e sarà possibile superare,per ottenere la vittoria e nondelle posizioni conquistate oggi”.