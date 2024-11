Unlimitednews.it - Europei U21 di taekwondo, argento Molin e bronzo Bertagnin

SARAJEVO (BOSNIA) (ITALPRESS) – Dopo l’oro scintillante di Dennis Baretta nella giornata di ieri, l’ultima giornata degliunder 21 a Sarajevo regala altre due medaglie alitaliano: l’di Mattianella +87 kg e ildi Elisanella -46 kg. Con questi risultati, gli azzurri chiudono la competizione continentale con un bottino di quattro medaglie, confermando il valore del movimento tricolore. Mattia, nella categoria +87 kg, si è distinto con un percorso di livello. Ha superato il tedesco Keri Kuecueksungur agli ottavi (2-1), lo spagnolo Ivan Mediavilla ai quarti (2-0) e il bielorusso Aliaksei Tarchyla in semifinale (2-0), dimostrando superiorità in ogni incontro. In finale,ha affrontato il russo Nikita Kriuchkov in una sfida molto equilibrata.