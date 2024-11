Eures | Una donna uccisa ogni 3 giorni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.33 Sono ben 99 le donne uccise in Italia tra il 1 gennaio e il 18 novembre del 2024. Un dato che emerge dall'XI Rapporto sul femminicidio in Italia, dell' istituto di ricerca, il quale conferma le dimensioni strutturali di una vera piaga sociale: unavienein mediatre. Nello stesso periodo dell'anno scorso le donne uccise erano state 111, quindi il 10,8% in più di quest'anno. Ma tale flessione è molto inferiore a quella rilevata per gli uomini vittime di omicidio, passati da 198a 162(-18,25).