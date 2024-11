Gaeta.it - Corteo a Roma: manifestanti contro il governo e l’associazione antiabortista Pro Vita

Facebook WhatsAppTwitter Il recentediha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, conche hanno alzato la vocele politiche delPro. L’evento ha composto un mix di cori, cartelli provocatori e un’atmosfera di fermento, contribuendo a riaccendere il dibattito sull’argomento dell’aborto e dei diritti delle donne.Cori e cartelli provocatoriLa manifestazione è stata caratterizzata da cori di protestailitaliano, in particolare nei confronti del Ministro dell’Istruzione, Paolo Valditara. Diverse persone hanno esposto cartelli con scritte incisive come “Valditara inchinati alle sorelle che si proteggono”, evidenziando una netta opposizione alle sue affermazioni riguardo al patriarcato. Una figura stilizzata di una bocca accompagnata dalla frase “Valditara non esiste” è stata una delle immagini più vistose della giornata, sottolineando il disaccordo con le dichiarazioni del ministro, che ha affermato che il patriarcato non sarebbe più presente nella società odierna.