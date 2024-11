Thesocialpost.it - Auto si ribalta e prende fuoco: Caterina muore carbonizzata a 26 anni

Modena – Un tragico incidente ha strappato una giovane vita nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre.Lugli, 26, nata a Modena e residente a Soliera, ha perso la vita in uno schianto avvenuto in strada Morello, poco oltre il ponte dell’Uccellino, in direzione Soliera. Erano le 1.46 quando la sua Dacia Sandero, dotata di impianto a GPL, è finita fuori strada,ndosi in un canale. L’esplosione dell’impianto ha avvolto il veicolo in un rogo devastante, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.Unmobilista di passaggio, accorgendosi dell’in fiamme, ha dato l’allarme, e poco dopo anche i residenti, svegliati dal boato, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili deldel distaccamento di Carpi, i sanitari del 118 con ambulanza emedica, e i carabinieri per i rilievi del caso.