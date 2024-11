Movieplayer.it - Arcane: e se fossimo il prodotto del nostro ambiente?

Prendendo in analisi il contesto cittadino e sociale della storia, insieme ad alcuni dei suoi protagonisti principali, abbiamo voluto ragionare sulla cura generale di una serie che continua a lasciare il segno. Su Netflix. "Vi siete mai chiesti che effetto faccia annegare? È la storia degli opposti. Nell'acqua c'è pace. È come se ti avvolgesse, ti sussurrasse parole accoglienti. e tu senti che ogni problema del mondo si dissolve. Ma poi.c'è anche questa cosa, nella testa, che si agita furibonda, che incita i tuoi nervi con violenza a lottare, a sopravvivere, finché davanti a te fluttua una domanda: ne hai abbastanza? È strano. puoi passare una vita senza mai affrontare una scelta così, ma ti cambia per sempre. Ecco perché. ti ringrazio vecchio amico mio". Tutto inci parla dei suoi protagonisti principali, .