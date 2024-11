Ilfattoquotidiano.it - Al Natural History Museum in scena 24 scatti Pirelli, alla Royal Academy of Arts Leonardo, Michelangelo e Raphael: geni e nudi a confronto.

In una immaginifica Londra che brilla di luminarie natalizie, due eventi glamour, agli antipodi, ma entrambi rivoluzionariamente belli. Idi The Cal, “Refresh and Reveal”, questo il titolo, sono magnificenza scultorea, i disegni disono sempre una stupefacente Rivelazione.and(chissà perché hanno tradotto il nome di Raffaello in inglese) di fresca inaugurazione, sembrerebbe quasi che un fil rouge di plasticità li colleghi a The Cal. Come se Ethan James Green, il fotografo di spicco nella moda, si sia ispirato ai tredel Rinascimento, che abbia “modellato” i suoisugli schizzi di. La celebrazione del corpo in tutte le sue forme nel processo creativo. I magnifici Tre, in competizione fra di loro, volevano attirare l’attenzione dei mecenati più potenti del tempo.