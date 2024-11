Lanazione.it - Airbnb, l’assist del colosso: "Affitti limitati nei centri storici. E basta con i lucchetti abusivi"

"Un quadro normativo nazionale per glibrevi che permetta alle città storiche di applicare regole proporzionate e mirate, laddove vi sia una chiara necessità, e una serie di iniziative concrete per uno sviluppo sostenibile del settore turistico".che non ti aspetti è quello che arriva daItalia che tende ufficialmente la mano ai Comuni per una gestione condivisa dei flussi in una fase storica in cui il fenomeno overtourism, a Firenze (dove di recente c’è stata una rivolta contro le keybox, idi chiavi degli appartamenti appesi ai palazzi) ma non solo si è issato ben sopra l’ultimo livello di guardia. Le proposte di cui sopra – certamente ascoltate con particolare attenzione da Palazzo Vecchio che, dopo la contestatissima delibera sulla limitazione degliha ora varato una crociata per il decoro – sono state avanzate dalla stessa società nel corso della quarantunesima assemblea annuale Anci a Torino, in cui è stato presentato un nuovo rapporto Nomisma suglibrevi.