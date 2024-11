Dilei.it - XF, i semifinalisti, tra i “limoni” di Paola e tutti contro Lauro. Le pagelle

Inediti,e livori. Tre aggettivi per riassumere il quinto Live di XF 2024, che ha decretato idel programma (Les Votives, Patagarri e Lorenzo Salvetti del team Achille, Mimì e PUNKCAKE di Manuel Agnelli e Francamente di Jake), ha vistoIezzi perdere l’ultimo dei suoi ma consolarsi con un bel limone in diretta con il ballerino super tatuato Alessio La Padula (vi dice qualcosa Amici?) e uscire- finalmente- la sana invidia di Manuel e Jake verso l’intoccabile, cow boy dal cuore gentile che cavalca verso la finale con la squadra ancora intatta.Fonte: IPAIezzi e Achilleal quinto live di XF 2024I due “rosiconi” ci provano ad attaccare per l’ennesima volta i Patagarri (e Bella Ciao no, perché hanno trasformato un pezzo di resistenza in avanspettacolo, e l’inedito no, perché sono sempre uguali) ma i fischi del pubblico e la risposta pronta di Achille – bellissima scoperta di questa edizione- li rimette in riga.