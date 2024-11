Oasport.it - WEC, 36 vetture per il 2025. Aston Martin e Mercedes al debutto, niente Lamborghini

ACO ha presentato l’entry list del FIA World Endurance Championship. Un totale di trentasei auto parteciperà a tutte le prove del Mondiale Endurance che inizierà a fine febbraio da Lusail con la 1812km del Qatar. 18 unità gareggeranno nella classe regina, lo stesso numero sarà protagonista in LMGT3 come accaduto nella passata stagione.entra in Hypercar per la prima volta con due inediti prototipi, mentresarà della partita in LMGT3 con due AMG EVO schierate dal team italiano Iron Lynx. In entrambi i casi vi è l’uscita di scena diche nel 2024 aveva militato in Hypercar con una SC63 ed in LMGT3 con due Huracan EVO2.Ferrari sarà al via con le due 499P ufficiali di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n. 50) e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n.