Usa, trumpiana Taylor Greene a capo di commissione anti burocrazia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 nov. (askanews) – Marjorie, deputata repubblicana al Congresso statunitense e tra le più tenaci sostenitrici di Donald Trump, ha annunciato che presiederà un nuovo comitato parlamentare con il compito di ridurre lae aumentare l’efficienza dell’amministrazione federale, affiancando i ruoli che sono stati affidati in tal senso dal presidente eletto a Elon Musk e a Vivek Ramaswamy. “Non vedo l’ora di dare la caccia a ogni centesimo sprecato e a ogni abuso. Gli americani meritano un governo che lavori per loro non contro di loro”, afferma la. “E’ arrivato il momento di prosciugare la palude”. L'articolo Usa,diproviene da Ildenaro.it.