Tre film al cinema per il weekend: "Napoli-New York", "Modì" e "The Beast"

-Newdi Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino e– Tre giorni sulle ali della follia di Johnny Depp con Riccardo Scamarcio e Al Pacino. Nel primodue bambini dellafine anni Quaranta si troveranno a viaggiare clandestini su un transatlantico con la speranza dell'America. Nel secondo, settantadue ore nella vita di Amedeo Modigliani in fuga dalla polizia e – forse – da Parigi. Vi raccontiamo perché sono per noi i dueda vedere sul grande schermo questo fine settimana. In sala arriva anche l'ambiziosa fantascienza autoriale Thecon Léa Seydoux e George MacKay presentato lo scorso anno alla Mostra deldi Venezia.Buone visioni! Pierfrancesco Favino e Antonio Guerra in una scena del-New" (foto di Giulio Gattuso e Pietro Rizzato per concessione dell'Ufficio stampa 01 Distribution).