Thesocialpost.it - Termosifoni, il trucco della bottiglia di plastica per scaldare di più e risparmiare. Incredibile!

Leggi su Thesocialpost.it

Gli italiani con l’arrivo dell’inverno si stanno affannando per cercare di ricasa al meglio e al tempo stesso, visto l’esorbitante costo dell’energia. Infatti, per mantenere al caldo le proprie abitazioni c’è chi si è inventato alcuni espedienti. In particolar modo c’è una pratica, diffusa da qualche esperto del settore, che sta spopolando in rete e che, a detta di chi l’ha provata, funziona davvero. Pensate: basta utilizzare una comunedi. Ma come funziona questo? Proviamo a scoprirlo insieme. Questo piccolo accorgimento permette di mantenere una temperatura più stabile negli ambienti domestici, riducendo le fluttuazioni termiche e il bisogno di tenere i riscaldamenti accesi per periodi prolungati. Così facendo, si riducono anche i costi in bolletta, ottimizzando l’uso dell’energia.