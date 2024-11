Liberoquotidiano.it - "Spero che vada a casa presto". Christian continua a vincere? I telespettatori insorgono | Guarda

a infrangere ogni record a L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ma purtroppo per lui non è ancora riuscito a conquistare il favore del pubblico. Moltidel programma, infatti, non stanno apprezzando le performance del concorrente. Il motivo? In tanti lo giudicano baciato dalla fortuna. E, soprattutto, non troppo simpatico. Nella puntata de L'Eredità di ieri sera, giovedì 21 novembre,è stato campione per la sesta volta, senza però riuscire a indovinare la ghigliottina, con la parola TERRA e senza così aggiungere altro al suo ricco portafoglio. Il concorrente, infatti, ha già accumulato 228 mila euro. Tuttavia non è propriamente questa la cifra vinta dall'infermiere campano. Sebbene la cifra di partenza sia reale, infatti, questa va trattenuta l'iva al 22% e per legge va tassata di un altro 20%.