Anteprima24.it - ‘Sfida impossibile’, Mastella e Franzese: “Grande occasione di visibilità e promozione turistica per la città”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Benevento, Clemente, e la presidente della Commissione Cultura, Mara, comunicano che da domani, sabato 23 novembre, alle ore 14.15, andrà in onda su Italia 1, “Sfida Impossibile”, il nuovo format televisivo Mediaset interamente girato a Benevento. Le bellezze storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche della, faranno da cornice al programma nel quale il conduttore, Stefano Corti, si troverà a competere con 6 grandi campioni di varie discipline sportive. Sei puntate, in ognuna delle quali Corti lancia un guanto di sfida a un campione diverso: da Marco Maddaloni con il judo ad Amaurys Perez con la pallanuoto, passando per Francesca Schiavone con il tennis, Clemente Russo con la boxe, Andrea Lo Cicero con il rugby e Valentina Vezzali con la scherma, in un mix di preparazione, competizione e ironia.