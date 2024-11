.com - Serie A, probabili formazioni: Motta senza Vlahovic, la Roma ritrova Dybala

(Adnkronos) – Dopo la sosta per le Nazionali, è di nuovo tempo diA, con il campionato italiano scende in campo per la 13esima giornata. Si comincia sabato 23 novembre e si finisce con due partite lunedì 25. Due big match in programma: la Juventus di Thiagovola a San Siro per affrontare il Milan, mentre la nuovadi Ranieri sarà ospite della capolista Napoli al Maradona. Impegno esterno per l’Inter, distante soltanto un punto dal primo posto degli uomini di Conte, a Verona, e per l’Atalanta, in trasferta a Parma. Giocherà in casa invece la Lazio di Baroni, che sfida il Bologna, mentre la Fiorentina vola a Como. Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.