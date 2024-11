Rustici ricotta e spinaci | subito pronti per un aperitivo al volo

Leggi su Donnaup.it

Pronte per unal, da sole o in compagnia, con questisemplicemente deliziosi? Si preparano facilmente, soprattutto se possiamo contare sui rotoli di sfoglia. Il ripieno è sicuramente tra i più gettonati e apprezzati da tutti.Nonostante siano davvero molto invitanti, tanto da sembrare opera di professionisti, sono piuttosto semplici da realizzare.Proviamoci insieme! Non dovremo fare altro che seguire i passaggi con attenzione e la riuscita è assicurata!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:250 gr di2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari250 gr di80 gr di parmigiano reggiano grattugiato1 tuorlo per spennellareq.b. di sale.Il procedimentoIniziamo dalla: scoliamola dal liquido di conservazione e lasciamola riposare in un colino a maglie strette in modo da asciugarla il più possibile, liberandola dal siero di conservazione.